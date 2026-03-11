Dalla finale di Champions League all'ultimo match tra Atalanta e Bayern, le goleade subite dalle squadre italiane sembrano diventate frequenti. L’Inter ha incassato cinque goal in due partite contro il Bodo Glimt, mentre anche Napoli e Juventus hanno subito imbarcate notevoli in Europa. Questi risultati mostrano un trend di sconfitte pesanti per le squadre italiane nelle competizioni internazionali recenti.

Ormai non è più una novità. Le squadre italiane in Europa, nell’ultimo anno, ci hanno abituato alle imbarcate. Anche perché poi, specie all’estero, non ci si ferma. Chi segna gode, chi ne prende a grappoli non trova soluzioni per fermare gli avversari. Questione di usi e costumi. E quindi via a goleade, cinquine e chi più ne ha più ne metta. Nostro malgrado, ultimamente siamo stati protagonisti in negativo. Nella scorsa Champions, l’ultima italiana rimasta, l’Inter, ne ha presi 5 in finale, contro il Psg a Monaco di Baviera. L’ultima che esce quest’anno, l’Atalanta, ne ha presi 6 in casa contro la squadra di Monaco di Baviera. O ancora, vedere per credere, i playoff di Champions giocati una manciata di settimane fa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla finale di Champions ad Atalanta-Bayern: le goleade una volta le facevamo, ora invece...

