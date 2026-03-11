Dalla cronaca industriale alla memoria condivisa | il docufilm di Morassutti al festival LA Italia

Il docufilm “Memorabilia – A Family History”, scritto e diretto da Giovanni Enrico Morassutti, sta partecipando al festival Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Fest, che si svolge dall’8 al 14 marzo 2026. Il film affronta temi legati alla memoria condivisa e alla storia familiare, portando sullo schermo un racconto personale che si inserisce nel panorama internazionale. La partecipazione avviene nel contesto di un evento dedicato a cinema, moda e arte.

Il docufilm “Memorabilia – A Family History”, scritto e diretto da Giovanni Enrico Morassutti, prosegue il proprio percorso internazionale con la partecipazione al festival Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Fest (8-14 marzo 2026). La proiezione negli Stati Uniti segue la selezione al Premio Film Impresa 2025, dove l’opera ha concorso nella sezione dedicata alla giuria popolare. Il film, prodotto da Morassutti Group in collaborazione con Art Aia – Creatives in Residence e distribuito da West 46th Films, è stato presentato in anteprima al Catania Film Fest e ha già ottenuto un significativo riscontro di pubblico nelle tappe italiane di San Vito al Tagliamento (terra d’origine della famiglia), al cinema Visionario di Udine e al Lux di Padova. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati "Memorabilia": al Cinema Lux di Padova il docufilm di Morassutti sulla memoria industriale e collettiva della cittàIl prossimo 26 febbraio alle ore 21, il Cinema Lux di Padova si farà custode di un momento di profonda condivisione cittadina con la proiezione di... Al palazzo arcivescovile di Pisa un incontro sulla memoria condivisa fra chiese diocesane e comunità ebraicheIl progetto 'Bene, Gratitudine e Memoria' mette in luce tre figure sacerdotali oggi prossime al riconoscimento di Giusti tra le Nazioni Il progetto...