Massimo D’Alema ha espresso una condanna forte contro le politiche estere degli Stati Uniti e di Israele, descrivendole come un ritorno alla barbarie. La sua presa di posizione si concentra sulla critica alle azioni di entrambi i paesi, senza entrare in dettagli specifici o analisi ulteriori. La dichiarazione è stata rilasciata in un momento di crescente attenzione internazionale sui conflitti e le tensioni nella regione.

Massimo D’Alema ha lanciato una condanna severa contro le politiche estere degli Stati Uniti e di Israele, definendole come un ritorno alla barbarie. L’ex premier ha inoltre criticato aspramente la posizione assunta da Antonio Tajani, giudicandola imbarazzante per l’Italia. La presa di posizione dell’ex leader del centrosinistra evidenzia una profonda crisi di valori nell’Occidente, secondo cui il primato morale è andato perduto. D’Alema sostiene che l’Unione Europea debba dimostrare di avere la schiena dritta, mentre l’approccio italiano viene descritto come furbesco e privo di coerenza etica. Il crollo dei principi occidentali. L’analisi di D’Alema non si limita a una semplice critica politica ma tocca il cuore della crisi identitaria dell’Europa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - D’Alema: Usa e Israele tornano alla barbarie

Articoli correlati

Esplosioni a Teheran, ripartono gli attacchi di Israele e Usa: «Colpito il cuore della capitale». Le sirene tornano a suonare a Tel Aviv – I videoÈ partita una nuova serie di attacchi da parte di Stati Uniti e Israele contro la capitale iraniana Teheran.

D'Alema e Veltroni si incontrano alla festa comunista: finisce maleElly Schlein, Massimo D'Alema, Walter Veltroni: c'erano proprio tutti alla festa per i 90 anni di Achille Occhetto alla Camera di commercio di Roma...

Tutto quello che riguarda D'Alema Usa e Israele tornano alla...

Temi più discussi: D’Alema: Usa e Israele ci riportano alla barbarie. Tajani imbarazzante; Camp Derby, Sigonella e le altre basi Usa in Italia: dove sono e chi decide quando usarle?; Occhetto fa 90: Trump e Netanyahu criminali; Armi al Golfo e basi Usa, cosa ha deciso l'Aula. E Crosetto ammette: azione fuori dalle regole.

D’Alema: Usa e Israele ci riportano alla barbarie. Tajani imbarazzanteL’ex premier: L’Occidente ha perso il primato morale l’Ue abbia la schiena dritta. La posizione italiana è furbesca ... repubblica.it

Iran, zone d'attacco e obiettivi divisi tra Usa e Israele. Il piano di guerra coordinato da mesiIsraele bombarda Teheran e l'Iran occidentale perché da qui vengono lanciati i missili contro Tel Aviv. Gli Stati Uniti stanno invece ... iltempo.it

1999 D’Alema dà le basi agli Usa per bombardare Belgrado 2006 Prodi proroga la missione in Afghanistan con gli Usa 2019 Endorsement di Trump per “Giuseppi” Conte. In quei casi a sinistra tutti zitti. facebook

Perché mi sono meravigliato del no di Veltroni e D'Alema al referendum sulla giustizia. Il corsivo di Damato pubblicato sul quotidiano Il Dubbio. x.com