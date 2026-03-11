D' Alema replica a Tajani dopo l' attacco in aula imbarazzante ma non infierisco lo fa già lui con se stesso

D'Alema ha risposto a Tajani, che lo aveva accusato di doverlo fare, dopo l'attacco in aula. La replica si è concentrata sul tono e sulla sostanza dell'accusa, con D'Alema che ha definito la situazione imbarazzante ma ha evitato di infierire, sottolineando che Tajani si infligge già da solo questa immagine. La discussione si è svolta nel contesto di un confronto acceso tra i due.

Botta e risposta tra Massimo D’Alema e Antonio Tajani. Il ministro degli Esteri, durante il suo intervento alla Camera sugli sviluppi della crisi in Iran e nel Golfo, ha detto che si dovrebbe vergognare per aver mandato “gli aerei a bombardare i Balcani”. L’ex presidente del Consiglio ha replicato chiamando in causa il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi. L’attacco di Tajani a D’Alema In Aula a Montecitorio, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato che “io non mi devo vergognare di nulla”, suggerendo che “forse è qualcun altro che si deve vergognare di quello che ha fatto in passato”. Il riferimento è all’ex premier e politico di centrosinistra e al suo operato negli anni in cui era a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

D’Alema: «Usa e Israele ci riportano alla barbarie. Tajani? Imbarazzante»«Trump e Netanyahu rappresentano, senza nulla togliere alla gravità delle dittature e dei regimi, un fenomeno di imbarbarimento del mondo occidentale...

Temi più discussi: Tajani accusa D’Alema per la guerra in Kosovo, ma l’ex premier gli ricorda che Berlusconi lo appoggiò; La missione in Kosovo del ’99, D’Alema smentisce Tajani; Iran, botta e risposta tra Tajani e D’Alema: cosa è successo.

La missione in Kosovo del ’99, D’Alema smentisce TajaniIl titolare della Farnesina: guerra nei Balcani senza l’ok del Parlamento. L’ex premier: sbaglia, lo stesso Berlusconi votò a favore ... repubblica.it

Iran, botta e risposta tra Tajani e D’Alema: cosa è successo(Adnkronos) - Attacco del vicepremier e ministro degli Esteri Tajani a Massimo D'Alema durante la sua replica alla Camera dopo l'intervento sugli sviluppi della crisi in Iran e nel Golfo. Io non mi d ... cn24tv.it

