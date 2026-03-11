D’Alema, in passato, ha dichiarato di essere stato il presidente del Consiglio che portò l’Italia in guerra durante la crisi del Kosovo. Oggi si presenta come pacifista e critica il governo sulla questione dell’Iran. La sua affermazione riguarda il suo ruolo durante quel periodo e la sua posizione attuale sulle tematiche internazionali.

«Sono il presidente del Consiglio che portò l’Italia in guerra. La crisi del Kosovo segnò la mia esperienza alla guida del governo». Parola di Massimo D’Alema, due anni fa. E ‘ lo stesso che oggi attacca (e ironizza) sul governo Meloni e sul ministro Tajani (definito “imbarazzante”) per la posizione assunta sull’offensiva di Usa e Israele all’Iran. Dottor Jeckill e Mr Baffino. Le bombe su Belgrado del premier di sinistra. D’Alema, il 21 ottobre del 1998, varcava il portone di Palazzo Chigi accompagnato dalla profezia di Francesco Cossiga, secondo cui “il leader della sinistra era indispensabile per poter fare la guerra in Kosovo”. E obbedendo alle richieste degli Usa e della Nato, sei mesi dopo D’Alema appoggiò, non solo con la concessione delle basi ma anche con mezzi militari, il bombardamento di Belgrado. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - D’Alema da ridere: portò l’Italia in guerra contro la Serbia, oggi fa il pacifista e attacca il governo sull’Iran

