Dal trasformismo dell’abito nero al rosso più intenso dall’arte del layering ai cappotti furry più scenografici tutte le tendenze da conoscere

Il Fashion Month si è appena concluso ed è già ora di fare un recap di ciò che ha catturato maggiormente l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori sulle passerelle. Spaziando tra alcuni debutti in fatto di nuove direzioni creative e molte conferme, tra nomi celebri e firme di nicchia sulla cresta dell’onda, non resta che individuare quali sono state le tendenze sfilate autunno inverno 2026 2027 più gettonate. Da New York a Londra, da Milano a Parigi, i trend emersi nelle quattro capitali della moda sono davvero tanti. Ma alcuni hanno senza alcun dubbio dominato sugli altri, dando libero spazio alla fantasia dei creatori di moda. Proprio quelli che nei prossimi mesi spopoleranno dappertutto con l’arrivo della stagione fredda, persino nel nostro armadio. 🔗 Leggi su Amica.it

