Dal sud all’estero il capitale umano lascia il Paese

Oggi a Milano viene presentata una ricerca che analizza le dinamiche migratorie dei laureati italiani, con un focus particolare sulla Lombardia. La relazione evidenzia come il capitale umano, proveniente sia dal sud sia dall’estero, lasci il Paese, contribuendo a una perdita di risorse qualificati. L’indagine fornisce dati aggiornati sul fenomeno e sui flussi migratori di giovani laureati italiani.

Oggi (mercoledì 11 marzo, ndr) viene presentata a Milano una ricerca sulle dinamiche migratorie dei laureati riguardanti l'Italia e in modo particolare la Lombardia. La ricerca è stata promossa dall'associazione "Per l'Italia con l'Europa" e condotta dal dipartimento di Statistica applicata dell'Università Cattolica, sotto la direzione del professor Alessandro Rosina. Come per i capitali finanziari, esistono i mercati del capitale umano, che si muove, valica frontiere, spinto, come ogni forma di capitale, dalla ricerca della miglior remunerazione. Questo studio mette in evidenza alcune dimensioni assai critiche per l'Italia, e anche per la Lombardia, generate dai movimenti del capitale umano ad alta qualificazione, i diplomati e laureati.