Dal neonato all’adolescente | ad Avellino pediatri e neonatologi da tutta Italia

A Avellino, un gruppo di pediatri e neonatologi provenienti da tutta Italia si è riunito per discutere delle principali sfide legate alla cura dei neonati e dei bambini in età evolutiva. L'incontro ha coinvolto professionisti specializzati in terapia intensiva neonatale e pediatria generale, offrendo uno spazio per confrontarsi su pratiche cliniche e aggiornamenti. La riunione si è svolta nel corso di un evento di due giorni.

Dalle prime cure in terapia intensiva neonatale alle nuove sfide della medicina pediatrica del futuro: è questo il percorso che attraversa le diverse fasi della crescita e che sarà al centro della due giorni scientifica " Dal neonato all'adolescente – Confronti Irpini ", in programma domani e dopodomani, giovedì 12 e venerdì 13 marzo all' Hotel de la Ville di Avellino (12 marzo, dalle ore 9:00 alle 17:30; 13 marzo dalle ore 9:30 alle 16:30). L'appuntamento, che si rinnova anche quest'anno dopo le precedenti edizioni, riunirà nel capoluogo irpino pediatri e neonatologi provenienti da tutta Italia per confrontarsi sulle più recenti innovazioni cliniche e organizzative nella presa in carico dei piccoli pazienti.