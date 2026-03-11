Dal neonato all' adolescente | ad Avellino pediatri e neonatologi da tutta Italia per i Confronti irpini

Ad Avellino si svolge la due giorni scientifica intitolata “Dal neonato all’adolescente – Confronti Irpini”, che vede la partecipazione di pediatri e neonatologi provenienti da tutta Italia. L’evento si concentra sulle cure in terapia intensiva neonatale e sulle sfide della medicina pediatrica futura, affrontando le diverse tappe della crescita dei pazienti tra il primo istante di vita e l’adolescenza.

