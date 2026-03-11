Dal Lucrezio Caro al Giulio Cesare | regista e attori ricordano la loro vera notte prima degli esami

Attori e registi coinvolti nel progetto “Notte prima degli esami 3.0” raccontano la loro esperienza personale, ricordando le notti precedenti alla maturità trascorse tra i banchi dei licei romani. Tutti conservano nitidi i ricordi dei professori che, in quegli anni, sono stati per loro punti di riferimento e fonti di ispirazione. I partecipanti condividono i nomi di chi ha segnato il loro percorso scolastico.

Oggi sono nel cast di “Notte prima degli esami 3.0”, ma la loro vera notte prima della maturità l'hanno passata tra i banchi dei licei romani e ancora ricordano il nome di quei professori che per loro sono stati una luce.Tommaso Renzoni - regista del film cult che torna nelle sale 20 anni dopo -. 🔗 Leggi su Romatoday.it

