Dal letame la rivoluzione green di Retina

Una rivoluzione silenziosa sta prendendo forma nelle campagne della provincia di Caserta, dove le stalle e i terreni agricoli stanno iniziando a utilizzare il letame come fonte di energia e fertilizzante sostenibile. Questa trasformazione riguarda aziende agricole e impianti di trattamento, che stanno sperimentando nuovi metodi per valorizzare i residui organici. La novità rappresenta un cambiamento pratico e immediato nel settore agricolo locale.

E' una rivoluzione silenziosa quella che, dalle stalle e dalle campagne della provincia di Caserta, trasformerà il letame in risorsa energetica e fertilizzante sostenibile. Una inversione di marcia che già in Europa e in altre aree italiane da anni trasforma i reflui zootecnici e i sottoprodotti.