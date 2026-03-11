Dal grande teatro alle icone pop | a Riccione 70 eventi fino a Pasqua

A Riccione sono in programma circa settanta eventi che dureranno fino a Pasqua, coinvolgendo diverse location della città. La programmazione, avviata a metà marzo, copre un arco di tre mesi e include spettacoli, mostre e manifestazioni culturali. La città si prepara a diventare un punto di riferimento per residenti e visitatori, offrendo un calendario ricco di appuntamenti di vario genere.

Riccione, 11 marzo 2026 – Riccione accende la primavera con una settantina di eventi, che da metà marzo e per tre mesi trasformeranno la città in un palcoscenico diffuso. In programma iniziative per famiglie, grandi mostre, spettacoli musicali e teatrali, festival, momenti dedicati all’arte e alla creatività e manifestazioni sportive. Non mancheranno gli ospiti di grido come il comico Giacobazzi, Cristina D’Avena, Bebe Vio e Paolo Cevoli. Si affiancheranno agli artisti de La Bella stagione, Valeria Solarino con Silvia Gallerano, attesa sabato alla GranTurismo, Elio Germano e Teho Teardo, sul palco il 14 e il 15 marzo con l’opera con ‘La guerra com’è’ tratta dall’omonimo libro di Gino Strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

