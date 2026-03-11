A Pianoro, il cricket italiano sta vivendo una crescita inaspettata grazie a un progetto di integrazione che coinvolge diverse comunità. Un uomo, marito di una collega di sua moglie, ha espresso il desiderio di giocare come in Inghilterra, spingendo la comunità locale a sviluppare attività sportive e iniziative dedicate. La città ospita ora un evento che testimonia questa trasformazione.

C’è un Mondiale nel 2026 a cui l’Italia ha già partecipato: quello di cricket. Ed è stata la prima volta nella storia. Organizzato in India e Sri Lanka, la nazionale azzurra è stata eliminata nella fase a gironi con tre sconfitte e una vittoria (contro il Nepal) ma non ha sfigurato al cospetto delle migliori squadre del pianeta dopo una rincorsa decennale terminata la scorsa estate. Già, perché se il cricket in Italia è ancora uno sport poco diffuso (circa duemila tesserati ufficiali), le sue radici affondano invece negli ultimi anni dell’Ottocento (vi dice qualcosa il Genoa Cricket and Football Club?) e la federazione italiana, creata nel 1980, organizza il campionato di Serie A dal 1983. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal desiderio di Ken a modello di integrazione: benvenuti a Pianoro, il miracolo del cricket italiano

Articoli correlati

Il Giappone pop di Meloni e Takaichi: dall’incontro con il “papà” di Ken il Guerriero al «tanti auguri» in italiano (video)Si apre con il selfie davanti a un vaso di fiori e si chiude con l’abbraccio caloroso di saluto il video pubblicato dal Kantei, la sede del primo...

Tivù Verità | Paragone: «Il modello di integrazione dell'Europa è fallito»L'Unione europea stanzia fondi su fondi per rieducare i cittadini a convivere con rom e immigrati, senza mai rispondere ai veri bisogni della...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dal desiderio di Ken a modello di...

Temi più discussi: Barbie Day, come la bambola iconica ha influenzato un'epoca; Come finisce Ken il Guerriero? Spiegazione del finale di un cult; Seconda serata con Area Jeune Ballet di Genève; Il tradimento di Nintendo - 10 curiosità sulla mitica PS1.

Liberiamo il desiderio di figli dall'idea di un bene da possedereMolta acqua è passata sotto i ponti da quando la legge 40/2004 sulle procedure di applicazione della Pma (procreazione medicalmente assistita) accese un dibattito politico e sociale culminato nel ... avvenire.it

Leone XIV: udienza, riconciliazione e perdono sono possibili quando nascono dal reciproco desiderio di paceRiconciliazione e perdono sono possibili quando nascono dal reciproco desiderio di pace e dall’impegno comune, in verità, per il bene dell’umanità. Lo ha detto il Papa, salutando i pellegrini ... agensir.it

Finalmente è arrivato IL CERCHIO DEI GIORNI di Ken Follett, spero che sia all'altezza degli altri suoi romanzi. - facebook.com facebook