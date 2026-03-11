Mia Khalifa, nota per il suo passato nei film per adulti, ha partecipato a una sfilata alla Parigi Fashion Week. La sua presenza ha suscitato reazioni contrastanti sui social media e tra gli addetti ai lavori. La modella e influencer ha percorso la passerella in un evento ufficiale, attirando l’attenzione di pubblico e stampa. La sua partecipazione ha fatto discutere, accendendo il dibattito sulla presenza di figure non convenzionali nel mondo della moda.

Se il mondo conosce Mia Khalifa, lo deve principalmente alla sua carriera come attrice di film per adulti, che le ha garantito fama internazionale tra il 2014 e il 2015. Quello che invece non tutti sanno è che, dopo aver lasciato quel settore, Khalifa non si è limitata a reinventarsi come influencer o commentatrice sportiva: è entrata a gamba tesa nel mondo della moda, partecipando a sfilate, collaborando con brand internazionali e lanciando il suo brand di gioielli Sheytan. Una transizione che fa discutere quanto sorprendere: chi la vede come una reinvenzione geniale, chi come un audace colpo di scena che un po' fa storcere il naso. La sfilata In Divine Trust di Trashy Clothing non era certo convenzionale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dai film per adulti alla passerella: Mia Khalifa divide il web alla Parigi Fashion Week

Articoli correlati

Dimarco e Frattesi sfilano con Leao in passerella: il derby inizia alla Fashion WeekFederico Dimarco, Davide Frattesi (Inter) e Rafael Leao (Milan) in passerella alla Milano Fashion Week: il derby di Milano è già iniziato I...

Hudson Williams e Connor Storrie, il debutto in passerella (ma divisi) alla Milano Fashion Week?I protagonisti della fortunata serie Heated Rivalry prenderanno parte alla Settimana della Moda meneghina.