Dagli arsenali sotterranei al razionamento dei missili la strategia decentrata dell' Iran per guadagnare tempo

«Dalle prime 24 ore dell'operazione Epic Fury, gli attacchi con missili balistici e droni iraniani sono diminuiti drasticamente», dice il capo del Comando centrale americano, l'ammiraglio Brad Cooper, in un aggiornamento sulla guerra contro l'Iran. «La forza di combattimento degli Stati Uniti sta crescendo, quella dell'Iran sta diminuendo» assicura. Questa è una chiave di lettura, anche perché i bombardamenti israeliani e americani hanno colpito e distrutto numerose postazioni di lancio di missili in Iran. La "strategia decentrata" dell'Iran per guadagnare tempo Eppure, il regime degli Ayatollah non è crollato e anche se con meno intensità continua a mettere alla prova le difese anti aeree di Israele e dei Paesi vicini con droni e missili. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

