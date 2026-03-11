Da Varese a New Orleans | il video che ha vinto il premio

Durante il congresso dell’American Academy of Orthopaedic Surgeons a New Orleans nel 2026, un video realizzato da un team medico di Varese ha ottenuto un premio internazionale. La vittoria ha portato alla ribalta questa produzione, che ha catturato l’attenzione di esperti provenienti da tutto il mondo. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti e ricercatori, con il riconoscimento che ha dato visibilità anche alla scena medica locale.

Un riconoscimento internazionale ha illuminato la scena medica varesina durante il congresso dell'American Academy of Orthopaedic Surgeons tenutosi a New Orleans nel 2026. Il dottor Andrea Pautasso, chirurgo dell'Ospedale di Circolo, ha ricevuto un premio per un video educativo sulle fratture della spalla. L'evento si è svolto nell'ambito del principale incontro scientifico mondiale per l'ortopedia, dove migliaia di specialisti hanno convenuto per discutere le frontiere della medicina traumatologica. Il lavoro premiato illustra le strategie moderne per trattare lesioni complesse come le fratture della glena scapolare. Questa vittoria non è solo personale ma rappresenta un traguardo per l'intera struttura ospedaliera ASST Sette Laghi.