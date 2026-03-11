da roma parte pulsar il progetto di open e iliad a sostegno delle discipline scientifiche

Da Roma, è stato inaugurato ieri all’Ara Pacis il primo evento di Pulsar – Festival delle STEM 2026, un progetto nato dall’iniziativa di Open e Iliad. L’obiettivo è quello di avvicinare le giovani generazioni alle discipline scientifiche attraverso una serie di iniziative e attività. La manifestazione rappresenta la prima tappa di un percorso che si svilupperà nel corso dell’anno.

Si è inaugurata ieri all’Ara Pacis la prima tappa di PULSAR – Festival delle STEM 2026, il progetto di Open da un’idea di iliad per avvicinare le nuove generazioni alle discipline scientifiche. L’evento, patrocinato dal Comune di Roma, ha registrato il tutto esaurito e ha riunito studenti, istituzioni, imprese e pubblico per un pomeriggio di dialogo su scienza, formazione e mercato del lavoro con ospiti dal mondo accademico, scientifico e anche dello spettacolo. Ad aprire la rassegna un panel con gli astronauti Anthea Comellini e Andrea Patassa (European Space Agency), moderati da Emilio Cozzi, che hanno condiviso esperienze personali e riflessioni sul ruolo della ricerca, ma anche considerazioni sull’intelligenza artificiale come strumento abilitante più che sostituto. 🔗 Leggi su Tpi.it

