Da Pio Esposito a Comotto | i talenti del futuro passano da Spezia

Da Pio Esposito a Comotto, i giovani talenti emergono dallo Spezia. In Serie B, mentre la pressione per i risultati è alta, alcuni calciatori si distinguono per le loro capacità e il potenziale. La squadra ligure continua a mettere in mostra nuovi profili pronti a crescere e a fare il salto nel calcio che conta. Questi giocatori rappresentano le speranze del futuro per il calcio italiano.

Le italiane faticano in Europa. Si dirà: da noi non si dà tempo e spazio ai giovani di crescere. Vero, ma solo in parte. Realtà in cui i ragazzi vengono lasciati liberi di esprimersi, di crescere e dunque di sbagliare, esistono ancora. Se in Serie A comanda la frenesia del risultato, in B c’è ancora chi ha il coraggio di osare. Di cercare di raggiungere l’obiettivo attraverso l’entusiasmo dei giovani, di dar loro una maglia da titolari per il bene del club e del sistema intero. Basta guardare cosa succede a Spezia, dove un ds che valorizza il talento c’è, Stefano Melissano, quarantasei anni, alla guida dell’area sportiva bianconera dal 2022. La squadra ha rimontato lo svantaggio del Monza, sabato scorso, per una vittoria preziosissima in ottica salvezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

