Da giovedì al via Cinesorriso Imperia

Da giovedì prende il via Cinesorriso Imperia, un evento dedicato al cinema e ai nuovi media che si svolge presso il Teatro Cavour. L'iniziativa si presenta come una prima edizione e coinvolge diverse attività rivolte al pubblico, con spettacoli e proiezioni in programma. La manifestazione vuole offrire un'occasione di svago e intrattenimento attraverso una serie di appuntamenti dedicati alla settima arte.

Cinesorriso Imperia Il buonumore in scena tra cinema e nuovi media Prima edizione Teatro Cavour – Dal 12 al 14 marzo Nella prima serata Angela Finocchiaro riceverà il Premio alla Carriera Tra gli altri premiati Matilde Gioli, Paolo Calabresi e Greta Scarano per il suo esordio "La vita da grandi" Sarà l'attrice Angela Finocchiaro a ricevere il Premio alla Carriera in apertura di Cinesorriso Imperia, prima edizione del festival cinematografico che si tiene presso il Teatro Cavour, dal 12 al 14 marzo 2026 e che mette al centro la commedia e l'umorismo come strumenti di racconto del nostro tempo, tra cinema, nuovi linguaggi e media...