Da discarica a bambinopoli lavori in corso in via Toledo
La Commissione Lavori pubblici del Consiglio comunale ha svolto una riunione nell’area di via Toledo, dove si stanno eseguendo lavori di riqualificazione. L’obiettivo è trasformare l’ex discarica abusiva in un’area dedicata ai bambini. La delegazione ha visitato il sito per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione. La zona si trova in una fase di interventi di riqualificazione urbana.
La Commissione Lavori pubblici del Consiglio comunale, presieduta da Angelo Scuderi, ha effettuato una riunione itinerante nell'area dell'ex discarica abusiva di Via Toledo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione che stanno trasformando uno spazio degradato per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: Via Toledo e Rettifilo, partono i lavori: «Si comincia dall?asfalto: è da rifare»
Leggi anche: Dispositivo di circolazione temporaneo in via Toledo per lavori