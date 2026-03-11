Da discarica a bambinopoli lavori in corso in via Toledo

La Commissione Lavori pubblici del Consiglio comunale ha svolto una riunione nell’area di via Toledo, dove si stanno eseguendo lavori di riqualificazione. L’obiettivo è trasformare l’ex discarica abusiva in un’area dedicata ai bambini. La delegazione ha visitato il sito per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione. La zona si trova in una fase di interventi di riqualificazione urbana.