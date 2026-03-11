Da Civitavecchia a Macerata | Neve tra i 60 scelti

Un cantante di Civitavecchia, noto come Giovanni Neve, è tra i sessanta concorrenti selezionati per le audizioni dal vivo di Musicultura 2026. La sua partecipazione è stata annunciata in seguito alla fase di selezione che ha coinvolto molti aspiranti artisti. La sua candidatura si inserisce nel percorso che porterà alla fase finale del festival musicale.

Il cantante Giovanni Neve, originario di Civitavecchia, si è qualificato tra i sessanta partecipanti scelti per le audizioni dal vivo del festival Musicultura 2026. L’evento si svolgerà al teatro Lauro Rossi di Macerata a partire da domani fino al ventunesimo giorno di marzo. La sua proposta musicale, basata sul brano intitolato + sogni fai + sogni ho, è stata selezionata tra ben milletrecentoventotto candidature arrivate in questa edizione record. L’iniziativa nasce inizialmente come un esperimento leggero, ma ha portato il gruppo a superare una fase di selezione rigorosa che ha filtrato la maggior parte dei candidati. Il progetto mira a introdurre melodie semplici capaci di generare allegria e spensieratezza in un periodo storico che ne sembra carente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

