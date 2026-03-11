Un ragazzo di diciotto anni ha avviato una campagna di raccolta fondi online con l’obiettivo di trasformare il suo blog in un’associazione culturale ufficiale. La richiesta di 350 euro mira a sostenere questa transizione e a dare una forma più stabile alle iniziative legate alla memoria e alla cultura che ha già condiviso sulla piattaforma. La campagna si rivolge a chi desidera contribuire a questa trasformazione.

Un giovane di diciotto anni, Amin Della Caproni, sta avviando una raccolta fondi online per trasformare il suo blog in un’associazione culturale formale. L’obiettivo è raccogliere 350 euro per coprire le spese burocratiche necessarie alla fondazione dell’ente Le Ali della Romagna. L’iniziativa nasce dalla volontà di dare stabilità a un progetto che già opera sul territorio forlivese e romagnolo, valorizzando la memoria storica legata all’ex fabbrica Caproni. La campagna di crowdfunding è attiva sulla piattaforma GoFundMe e invita ogni cittadino a contribuire con qualsiasi cifra, senza minimi imposti. Dalla passione privata alla struttura formale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Da blog ad associazione: 350 euro per salvare la memoria

