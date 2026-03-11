Cus un pieno di medaglie A Riccione bottino record

Il Cus Ferrara Nuoto ha concluso un fine settimana ricco di successi a Riccione, dove ha partecipato alla prima sessione delle finali regionali di categoria. La squadra ha conquistato numerose medaglie, segnando un risultato di rilievo per l'intera stagione. I nuotatori hanno portato a casa un bottino record di medaglie durante le competizioni, dimostrando un livello di competitività elevato.

Grande fine settimana per il Cus Ferrara Nuoto, impegnato a Riccione nella prima sessione delle finali regionali di categoria. La squadra estense ha ottenuto risultati di grande rilievo, conquistando numerose medaglie e centrando un traguardo storico per la società: 83 finali individuali complessive, alle quali si aggiungono le staffette. La competizione si è aperta sabato pomeriggio con i 50 stile libero, dove sono saliti sul podio Francesco Candiani (categoria Ragazzi 14) e Alice Canella (Ragazzi 2), entrambi terzi classificati e autori del proprio record personale. Nei 50 rana è arrivato un altro bronzo per Francesco Candiani, mentre Riccardo Addesso ha conquistato un prestigioso argento nella categoria Ragazzi 1, migliorando il proprio personale.