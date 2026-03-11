Cruciani | Napoli anonimo Zazzaroni replica nel podcast

Durante il podcast Numer1, Cruciani ha definito il Napoli come una squadra anonima, scatenando una replica di Zazzaroni. L’episodio ha coinvolto i due giornalisti in un confronto acceso, con discussioni sulle prestazioni del club e sul suo stato attuale. La discussione si è concentrata sulle valutazioni riguardo la squadra partenopea, senza ulteriori approfondimenti sui motivi o sulle conseguenze di tali opinioni.

Secondo Cruciani, nonostante la squadra sia ancora in corsa per obiettivi importanti, il Napoli avrebbe perso centralità nel racconto del campionato. Il conduttore radiofonico ha espresso così la sua opinione: "Sai cos'è che del Napoli mi colpisce? Non so come finirà questo campionato, ma è il fatto che non faccia più notizia: il Napoli è consegnato ad un finale di campionato abbastanza anonimo". Una valutazione che non ha trovato d'accordo Ivan Zazzaroni, intervenuto nel dibattito per difendere il percorso della squadra allenata da Antonio Conte. Il direttore del Corriere dello Sport ha infatti ricordato le numerose difficoltà affrontate dagli azzurri nel corso della stagione, tra infortuni e assenze pesanti: "Campionato assurdo per il Napoli! I motivi sono semplici, abbiamo visto l'Inter senza Thuram e Lautaro.

