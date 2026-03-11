Crollo sul tetto | 1 anno e 4 mesi per omicidio colposo

Un uomo di 57 anni è stato arrestato e condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per omicidio colposo a seguito di un crollo avvenuto sul tetto. La sentenza è stata emessa dopo il procedimento giudiziario che ha analizzato le responsabilità nell’incidente. La vicenda riguarda direttamente il coinvolgimento dell’uomo nel tragico evento.

Un uomo di 57 anni è stato arrestato e condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per omicidio colposo. La condanna riguarda un incidente mortale avvenuto nel 2009 a Latina, dove un operaio morì cadendo dal tetto di un capannone. La Corte d’appello di Roma ha emesso il provvedimento che ha portato all’arresto immediato del responsabile dei lavori. L’uomo dovrà scontare la pena in regime di domiciliari presso la sua abitazione nella provincia latina. Il crollo della sicurezza e l’esito fatale. Tutto ebbe inizio nel novembre del 2009, quando un cantiere alla periferia del capoluogo divenne teatro di una tragedia evitabile. Un operaio stava svolgendo interventi di smantellamento e ricostruzione sulla copertura di un capannone industriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

