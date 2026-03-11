Cristianofobia a Bologna | la sinistra che tollera tutto tranne la Madonna che saluta i bambini

A Bologna si sono verificati episodi di cristianofobia, con gruppi di sinistra che hanno tollerato varie espressioni di dissenso, ma hanno reagito con fermezza contro un gesto di saluto della Madonna ai bambini. La questione ha attirato l’attenzione sui limiti della libertà religiosa nel contesto locale, evidenziando come alcune espressioni di fede siano ancora oggetto di contestazione. La situazione ha suscitato reazioni e dibattiti pubblici.

Essere cattolici, credere nel Vangelo e seguire i dettami della Chiesa è diventata una autentica impresa in Italia. In particolar modo nelle enclave rosse, dove la bandiera del Sol dell'Avvenire sventola ancora. A Bologna è scoppiato un caso sull'altolà al passaggio dell'icona della madre di Gesù da parte dei genitori di un asilo cittadino. Don Mirko aveva avanzato una proposta semplice, inoffensiva: portare la Madonnina di San Girolamo dell'Arcoveggio nella scuola materna comunale Grosso per salutare i piccoli alunni con un passaggio in cortile. Apriti cielo: alcuni genitori, ossessionati da un errato concetto di laicità dello Stato, hanno ben presto gridato allo scandalo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cristianofobia a Bologna: la sinistra che tollera tutto tranne la Madonna che saluta i bambini Articoli correlati Vietato mostrare la Madonna ai bambini dell’asilo: a Bologna vince la cristianofobiaChi ha paura della Madonna? A Bologna i cattolici, ma anche molti laici s’interrogano sull’altolà al passaggio dell’icona della madre di Gesù da... Paolo De Chiesa: «Sciando ho ancora la sensazione di leggerezza, gioia, libertà e vita che provavo da bambino. Dopo il proiettile che mi ha colpito al collo tutto è cambiato, tranne la magia dello sci»Durante una cena tra amici, una pistola calibro 38, portata da una persona che era al tavolo e poi presa in mano dall’allora fidanzata, spara: il...