Crisi Iran Meloni | Nessuna richiesta per uso basi americane in Italia In caso decide il Parlamento – Il video

Il governo italiano ha confermato che non ci sono richieste ufficiali per l’uso di basi americane sul territorio nazionale. La decisione finale spetta al Parlamento, secondo quanto dichiarato dal governo. La questione riguarda le basi militari e i relativi accordi internazionali, ma al momento non sono state avanzate richieste formali in merito. La comunicazione è arrivata in seguito a una dichiarazione pubblica del governo.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Le basi concesse agli Usa dipendendo da accordi che sono sempre stati aggiornati da governi di ogni colore: nel caso in cui dovesse giungere la richiesta spetterebbe sempre al governo" prendere una decisione "ma ribadisco la decisione in quel caso" sarebbe affidata "al Parlamento. Ribadisco anche allo stesso modo che a oggi non è pervenuta alcuna richiesta". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev