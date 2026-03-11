Crisi Iran Meloni | Italia con Oman e Qatar ha cercato di evitare escalation – Il video

Il 11 marzo 2026, un intervento video mostra il primo ministro che afferma come l’Italia, insieme a Oman e Qatar, abbia cercato di evitare un’escalation nella crisi in Iran. Viene inoltre evidenziato un aumento di azioni unilaterali condotte da Stati Uniti e Israele, considerate fuori dal diritto internazionale. La dichiarazione si concentra sulla posizione italiana e sulle recenti mosse di alcune potenze coinvolte nel conflitto.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 “Si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti fuori dal diritto internazionale, lì dobbiamo collocare l’intervento di Usa e Israele. Voglio dirlo a scanso di equivoci, un attacco al quale l’Italia non prende parte e non intende prendere parte”, ha sottolineato la premier, aggiungendo che quella in Iran è “un’escalation militare che l’Italia si è invece impegnata nei mesi scorsi a evitare insieme a nazioni come l’Oman e il Qatar. Ricordo che per due volte abbiamo ospitato a Roma i negoziati sul nucleare e che dall’inizio abbiamo sostenuto ogni sforzo di facilitazione che veniva condotto. A lungo abbiamo anche tenuto aperto un canale di comunicazione con Teheran, sottolineando l’urgenza di un accordo che assicurasse il carattere esclusivamente civile del programma nucleare iraniano”. 🔗 Leggi su Open.online

