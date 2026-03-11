Crisi Iran Meloni | Intesa con Europa per stabilizzare l' area – Il video

Il governo ha avviato un coordinamento con Francia, Germania e Regno Unito in risposta alla crisi in Iran. La collaborazione mira a trovare soluzioni condivise per stabilizzare l’area. La notizia arriva da fonti ufficiali e riguarda le azioni messe in atto dai governi europei per affrontare la situazione. Nessun dettaglio sui contenuti specifici delle intese è stato fornito.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Abbiamo promosso un coordinamento con Francia, Germania e Regno Unito. Con il Cancelliere Merz, il Primo Ministro Starmer e il Presidente Macron abbiamo avuto modo di sentirci più volte, in questi giorni, per condividere le valutazioni sull'evoluzione della crisi e coordinare le rispettive risposte nazionali, a fronte di ripercussioni globali sia sul piano economico che sul piano della sicurezza, inclusa quella energetica e alimentare. Siamo determinati a mantenere questo raccordo per calibrare tempestivamente le strategie comuni e non risparmiare alcuno sforzo, d'intesa con i partner regionali, nel favorire iniziative che riportino stabilità nell'area". 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Crisi del petrolio, Putin ‘tende la mano’ all’Europa: “Pronti a cooperare per stabilizzare il mercato energetico”Mosca, 9 marzo 2026 - Il prezzo del petrolio è alle stelle con l’infiammarsi di una nuova guerra nel Golfo Persico e a ‘tendere la mano’ all’Europa...

Crisi Iran, Meloni: "Italia non è in guerra e non intende entrarci" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2026 "Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra.

Approfondimenti e contenuti su Crisi Iran

Temi più discussi: Camp Derby, Sigonella e le altre basi Usa in Italia: dove sono e chi decide quando usarle?; Crisi in Medio Oriente, Meloni sente i leader del Golfo. Il Colle convoca il Consiglio di difesa; Iran, Meloni presiede a P. Chigi nuovo vertice su crisi Medio Oriente; Compra sui ribassi: le 26 azioni da avere con la guerra in Iran.

Crisi Iran, Meloni: Italia con Oman e Qatar ha cercato di evitare escalationSi moltiplicano gli interventi unilaterali condotti fuori dal diritto internazionale, lì dobbiamo collocare l’intervento di Usa e Israele. Voglio dirlo a scanso di equivoci, un attacco al quale l’Ita ... ilgiornale.it

Crisi Iran, Meloni Avanti con raccordo con Francia, Germania e UkAbbiamo promosso un coordinamento con Francia, Germania e Regno Unito. Con il Cancelliere Merz, il Primo Ministro Starmer e il Presidente Macron abbiamo avuto modo di sentirci più volte, in questi gi ... ilgiornale.it

#Iran , #Meloni: crisi complessa, invito alla coesione. Italia non prenderà parte agli attacchi - #IranWar - #governoMeloni - facebook.com facebook

Crisi in medio oriente: gli Stati Uniti attaccano navi posamine dell’Iran nello stretto di Hormuz. Droni e missili colpiscono ancora Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Kuwait e Qatar. Segui gli aggiornamenti a questo link x.com