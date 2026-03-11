Il governo italiano ha annunciato che il comitato antiterrorismo è riunito in modo permanente. La decisione arriva in risposta alla crisi in Iran, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza interna e monitorare gli obiettivi sensibili. L’attivazione immediata del comitato mira a contrastare eventuali rischi di terrorismo legati a cellule dormienti o gruppi solidali. Nessun dettaglio sulle misure specifiche è stato fornito.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Il governo si è immediatamente attivato per rafforzare la sicurezza interna, a partire dal presidio degli obiettivi sensibili, contro eventuali rischi di terrorismo collegati a possibili cellule dormienti o gruppi solidari. Tanto il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza quanto il Comitato di analisi strategica antiterrorismo sono di fatto riuniti permanentemente". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crisi Iran, Meloni: Comitato antiterrorismo è riunito permanentemente

