Crisi Iran Meloni | Comitato antiterrorismo è riunito permanentemente – Il video

Il governo ha avviato un monitoraggio costante attraverso un comitato antiterrorismo che si riunisce in modo permanente. La decisione arriva in risposta alle tensioni internazionali e alle minacce provenienti dall’Iran, con particolare attenzione alla sicurezza degli obiettivi sensibili nel paese. La misura mira a prevenire eventuali azioni di gruppi o cellule dormienti che potrebbero rappresentare un rischio.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Il governo si è immediatamente attivato per rafforzare la sicurezza interna, a partire dal presidio degli obiettivi sensibili, contro eventuali rischi di terrorismo collegati a possibili cellule dormienti o gruppi solidari. Tanto il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza quanto il Comitato di analisi strategica antiterrorismo sono di fatto riuniti permanentemente". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Meloni ha telefonato a Sal Da Vinci», la premier su “Per sempre sì” prima del referendum: «È un bel regalo». 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Crisi Iran, Meloni: Comitato antiterrorismo è riunito permanentemente(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Il governo si è immediatamente attivato per rafforzare la sicurezza interna, a partire dal presidio degli...

Crisi Iran, Meloni: "Italia non è in guerra e non intende entrarci" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2026 "Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra.

Approfondimenti e contenuti su Crisi Iran

Temi più discussi: Iran, Meloni: sul terrorismo intelligence mobilitata. Attacco Usa-Israele senza coinvolgere partner Ue; Il mondo rischia il caos: l’allarme di Meloni sulla crisi iraniana e sui possibili effetti in Italia; Iran, Meloni: Mi preoccupa allargamento guerra in Europa, questa crisi figlia dell’attacco a Kiev; Meloni e l'Iran: L'obiettivo è che la crisi non dilaghi. Crosetto non ha mai smesso di fare il suo lavoro.

Crisi Iran, Meloni: Comitato antiterrorismo è riunito permanentemente(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 Il governo si è immediatamente attivato per rafforzare la sicurezza interna, a partire dal presidio degli obiettivi sensibili, contro eventuali rischi di terrorism ... quotidiano.net

Giorgia Meloni rientra in Senato per la discussione sulla crisi in Iran(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 Giorgia Meloni rientra in Senato per le comunicazioni sul Medio Oriente La premier Giorgia Meloni è rientrata in Senato, accolta dal presidente Ignazio ... ilmessaggero.it

“Italia non andrà in guerra. Condanno la strage delle bambine a Minab e siamo solidali con i familiari” Meloni al Senato sulla crisi in Iran - facebook.com facebook

Meloni: Crisi in Iran tra le più complesse degli ultimi decenni, serve serietà @GiorgiaMeloni x.com