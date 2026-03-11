Crisi industriale | 49 posti a rischio il PD sostiene

Il Partito Democratico del Lodigiano ha annunciato il sostegno alla proposta della CGIL di istituire un tavolo istituzionale dedicato alle crisi industriali che interessano il territorio. Attualmente, 49 posti di lavoro sono a rischio a causa di questa situazione. L’iniziativa mira a trovare soluzioni concrete per le aziende e i lavoratori coinvolti.

Il Partito Democratico del Lodigiano ha espresso piena condivisione per la proposta della CGIL di attivare un tavolo istituzionale dedicato alle crisi industriali che stanno colpendo il territorio. L’obiettivo è analizzare le criticità presenti e individuare percorsi concreti per sostenere il rilancio produttivo, attrarre nuovi investimenti e tutelare l’occupazione in un contesto di progressiva desertificazione industriale. La situazione riguarda diverse realtà aziendali come Airpack, Biomar, Brt e lo stabilimento Unilever, dove sono state annunciate procedure di mobilità per 49 lavoratori. Andrea Ferrari, segretario della Federazione PD provinciale, conferma la disponibilità a contribuire al percorso di confronto tra istituzioni, parti sociali e realtà produttive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

