Craxi a Benevento | Sì ragionato per separare accusa

Bobo Craxi è tornato a Benevento per assumere la presidenza del comitato Sì del PSI. L’evento si è svolto nel Palazzo Mosti, alla presenza dei consiglieri Miceli e Perifano. La riunione ha coinvolto le persone del luogo e si è concentrata sulla definizione delle posizioni del partito in vista di un voto. Nessun altro dettaglio è stato comunicato durante l’incontro.

Bobo Craxi ha fatto ritorno a Benevento, assumendo la carica di presidente del comitato Sì del PSI. L'incontro si è svolto presso Palazzo Mosti in compagnia dei consiglieri Miceli e Perifano. La posizione assunta riguarda il referendum sulla giustizia: un sostegno al "Sì che viene definito come ragionato e non tattico. L'intervento tocca questioni costituzionali profonde, richiamando lo spirito riformatore della. Il punto centrale del dibattito verte sulla separazione tra chi giudica e chi accusa. Si tratta di allineare il sistema giudiziario italiano agli standard europei. Non si tratta di una semplice presa di posizione politica, ma di una riflessione strutturale sul ruolo della magistratura.