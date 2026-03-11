crans montana settanta giorni dopo altri due feriti a casa per pasqua ma il sindaco non molla la poltrona

A Crans-Montana, a settanta giorni dall’incendio di Capodanno, due persone sono state ferite durante il fine settimana di Pasqua, portando il totale delle vittime a cinque. Quattro dei giovani coinvolti sono ancora ricoverati al centro ustioni del Niguarda, dopo essere stati evacuati con un ponte aereo. Il sindaco della città continua a mantenere la propria posizione nonostante le difficoltà.

Sono rimasti in cinque, i ragazzini ricoverati al centro ustioni del Niguarda da oltre due mesi, sopravvissuti all’incendio di Capodanno a Crans-Montana e rimpatriati col ponte aereo: una sedicenne e quattro maschi tra i diciassette e i quindici anni. E alle due dimissioni della scorsa settimana - mercoledì 4 marzo è tornata a casa una sedicenne, la prima dei quattro compagni della terza D del liceo Virgilio; sabato il sedicenne romano è rientrato nella capitale – potrebbero seguirne a breve altre, ha spiegato ieri l’assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso, a margine di un evento in Comune a Milano: "Probabilmente, nell’arco della... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

