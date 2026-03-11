Crans Montana polizia | Su 164 persone presenti solo 8 illese

Durante l’incidente al Constellation di Crans-Montana, la polizia ha riferito che su 164 persone presenti, solo otto sono riuscite a uscirne senza ferite. Il fascicolo inviato dalla procura di Sion alla procura di Roma riporta questo dato come sintesi della gravità dell’accaduto. Nessuno tra i presenti è rimasto completamente illeso.

Nel fascicolo trasmesso dalla procura di Sion a quella di Roma emerge un dato che riassume la portata della tragedia avvenuta al Constellation di Crans-Montana: nel locale erano presenti 164 persone e soltanto otto sono riuscite a uscire senza riportare conseguenze. Nell’indagine della procura svizzera risultano nove persone sotto inchiesta, chiamate a rispondere a vario titolo delle ipotesi di incendio, omicidio colposo e lesioni colpose. La cifra delle presenze è stata ricostruita dalla polizia cantonale attraverso un’analisi dettagliata delle immagini del sistema di videosorveglianza recuperato. Dalle verifiche risulterebbe che, nel momento in cui le fiamme hanno iniziato a diffondersi, 132 persone si trovavano nel seminterrato, l’area più affollata del locale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

