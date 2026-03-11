Cpr Corte d' Appello di Roma boccia ancora centri migranti in Albania | Dubbi su legittimità il flop da 1mld€ per 90 detenuti

La Corte d'appello di Roma ha respinto nuovamente il protocollo tra Italia e Albania relativo ai centri migranti, sollevando dubbi sulla legittimità dell’accordo. Il procedimento riguarda un investimento di circa un miliardo di euro destinato a 90 detenuti, considerato insoddisfacente dall’autorità giudiziaria. La decisione si aggiunge a precedenti pronunciamenti che contestano l’efficacia e la trasparenza dell’intesa.

Anche la Corte d'appello di Roma si esprime sul protocollo Italia-Albania del governo, bocciandolo. Nei provvedimenti di una decina di pagine i giudici affermano che "ancora oggi permangono i dubbi già sollevati da questa Corte di Appello con decreto del 24 aprile 2025 e ribaditi poi da questa Corte.