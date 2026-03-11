Costanza Verona | Felici di essere di nuovo insieme Ogni partita differente squadre molto diverse tra loro

Costanza Verona ha dichiarato di essere felice di tornare a giocare e di condividere nuovamente il campo con le sue compagne. Ha spiegato che ogni partita presenta caratteristiche diverse e che le squadre affrontate sono molto diverse tra loro. La giocatrice è attualmente impegnata sia con la nazionale italiana che con la squadra di Schio, e si prepara a guidare la formazione verso i prossimi impegni mondiali.

Ormai punto fermo sia in azzurro che a Schio, Costanza Verona è di nuovo pronta a guidare l'Italia verso l'obiettivo Mondiali. La palermitana, ormai di casa nei grandi luoghi del basket italiano, prenderà ancora una volta le chiavi in mano della squadra per trascinarla fino in Germania, obiettivo di cui parla attraverso le emozioni di quanto espresso nell'incontro con la stampa a Roma. Come ti senti in questo turbinio di luoghi nel quale vai? " Sicuramente sono tante emozioni, siamo gasate nel fare quest'esperienza. Siamo felici di essere di nuovo insieme e di poter giocare con la stessa maglia visto che abbiamo giocato contro due giorni fa. Però siamo qui e ci si rifà ".