Cosmo live con un tour al mattino le prime date estive

Cosmo ha annunciato le prime date estive del suo tour, questa volta con un formato insolito: concerti al mattino. Le esibizioni sono programmate per le ore diurne e rappresentano un modo diverso di vivere le sue performance dal vivo. Le date sono le prime previste per questa stagione, con dettagli ancora da confermare. La scelta di tenere i concerti in orari mattutini ha attirato l’attenzione di molti fan.

Cosmo annuncia nuovi appuntamenti dal vivo, ancora una volta in un formato inedito: iconcerti matinée. Dopo anni di sperimentazioni live che hanno ridefinito il rapporto tra musica, spazio e pubblico – dal Cosmotrain e i tram di Cosmotronic fino ai concerti party di oltre otto ore, dal Forum di Milano alle grandi Feste dell’Amore – Cosmo annuncia nuovi appuntamenti dal vivo, ancora una volta in un formato inedito: i concerti matinée. Un tour estivo, prodotto da DNA concerti, pensato per le ore del mattino, che trasforma il concerto in un vero e proprio viaggio sonoro dal risveglio all’inizio della giornata. Un live diverso dal classico serale, capace di aprire nuove possibilità di ascolto e condivisione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Cosmo live con un tour al mattino, le prime date estive Articoli correlati Luca Carboni in tour. Le nuove date estive di ’Rio Ari O Live’’Rio Ari O’ è il primo suono della voce di Luca Carboni arrivato agli ascoltatori, ancora prima delle parole in ’Ci stiamo sbagliando ragazzi’, la... Eddie Brock annuncia le date estive dell’Amarsi Tour 2026Da oggi in pre-save Avvoltoi, brano sanremese di Eddie Brock, che annuncia il tour estivo. Una selezione di notizie su Cosmo live con un tour al mattino le... Temi più discussi: Pietro Fuccio: Riscoprire la meraviglia dei concerti con Cosmo; Seeyousound apre al tendone di Cosmo senza distanza sociale; Cosmo va in scena al Seeyousound di Torino: l’eporediese protagonista di un festival fuori dagli schemi; La prima festa, un film di Pietro Fuccio per quello che la musica live scorda. Cosmo, annunciate le date de La fonte – Matinée Tour 2026Dopo anni di sperimentazioni live che hanno ridefinito il rapporto tra musica, spazio e pubblico — dal Cosmotrain e i tram di Cosmotronic fino ai concerti-party di oltre otto ore, dal Forum di ... spettakolo.it Cosmo lancia il suo nuovo tour: la nuova estate del pop elettronico italiano è made in IvreaNel panorama della musica italiana contemporanea esistono artisti che inseguono le classifiche e altri che costruiscono lentamente un immaginario. Il cantante eporediese Cosmo appartiene alla seconda ... giornalelavoce.it Domenica 12 luglio, per AostaClassica, sarà di scena Cosmo (musica) con lo spettacolo Matinée Tour. Il concerto è previsto alle 6.45 del mattino, al sorgere del sole, nella Piazza d’Armi del Forte di Bard. #musica #concerti #AostaClassica #fortedibard #cosm - facebook.com facebook