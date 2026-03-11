Così l’Otello di Pasotti cita anche Star Wars

In un nuovo adattamento dell’Otello, firmato da Dacia Maraini, l’opera di Shakespeare viene rivisitata con un taglio pop, coinvolgente e affascinante. L’attore Pasotti interpreta Otello, mentre sul palco vengono inseriti riferimenti a Star Wars, creando un mix tra teatro classico e cultura contemporanea. Lo spettacolo combina elementi tradizionali con suggestioni moderne, offrendo una versione innovativa dell’opera.

In questo adattamento, firmato Dacia Maraini, l’opera di Shakespeare ’ Otello ’ trova una dimensione pop incalzante e seducente. Con un testo di questo calibro, si presenta la responsabilità di alleggerire il peso di quasi cinque secoli che il capolavoro si porta sulle spalle. Per quanto scontato, non si può negare che il drammaturgo inglese sia veramente stato il più grande di tutti i tempi, e rendergli onore è necessario. Nella produzione con la regia di Giorgio Pasotti la grandiosità dei costumi e della scenografia presentano in una nuova vivace pompa magna l’Otello, a cominciare dal personaggio del Doge, presentato in questo strano ma funzionale ibrido D’AnnunzioFreddie Mercury. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

