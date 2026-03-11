Così l' indifferenza al referendum di Cisl Confindustria e Coldiretti irrita Meloni

Giorgia Meloni si aspettava un maggiore sostegno da parte di Cisl, Confindustria e Coldiretti riguardo al referendum sulla giustizia. Tuttavia, le tre organizzazioni hanno scelto di mantenere un atteggiamento di indifferenza e di non partecipare attivamente al dibattito, evitando di schierarsi. La loro posizione ha suscitato irritazione tra i sostenitori della premier, che avevano invitato a non politicizzare troppo la consultazione popolare.

Si aspettava un maggior sostegno, Giorgia Meloni. Sapeva che l'invito a non "politicizzare" troppo il referendum sulla giustizia avrebbe potuto innescare reazioni tiepide. Ma se dall'altro lato, quello del no, vede impegnati sindacati, associazioni di categoria, personalità dello spettacolo, da quest'altro, il suo, la premier deve ingoiare persino l'indifferenza di chi credeva potesse sposare questa battaglia (anche il cantante Albano ieri s'è sfilato dalla contesa). In primis è stata la Coldiretti, molto vicina a Meloni e al governo, a far sapere, proprio a noi del Foglio, che non si sarebbero schierati "né da una parte né dall'altra". Poi la Cisl, con la segretaria Daniela Fumarola che ha detto di non voler dare alcuna indicazione di voto.