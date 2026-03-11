Così la violenza diventa normale

Un padre legato al complesso militar-industriale di Putin è una figura centrale, mentre la figlia, imprenditrice e gallerista d’arte, sta avanzando nella scena politica e economica di Mosca. La loro presenza nel contesto pubblico e privato testimonia le connessioni tra potere e affari nel cuore della capitale russa. Entrambi sono coinvolti in ambiti che influenzano direttamente il panorama sociale e culturale della città.

Il padre è uno degli uomini chiave del complesso militar-industriale creato da Vladimir Putin, la figlia, imprenditrice e gallerista d'arte, ha da tempo iniziato la sua scalata nella nomenklatura moscovita. Anastasia Karneeva, commissaria per il Padiglione russo alla Biennale di Venezia, appartiene al ristretto cerchio della Russia che conta. Il papà, Nikolai Volubyev, una lunga carriera nel Kgb-Fsb culminata con il grado di generale, è oggi vice presidente e responsabile della sicurezza di Rostec, conglomerata statale che ha la sua punta di diamante nella produzione di sofisticati sistemi d'arma utilizzati nella guerra in Ucraina. Prima ancora è stato per molti anni direttore con la responsabilità dei progetti speciali di Rosoboronexport, l'agenzia governativa per l'export di armamenti.

