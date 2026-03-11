Cosenza | Tarsitano Vice Coordinatore 40 voti chiave

A Cosenza, Marco Tarsitano è stato nominato Vice Coordinatore provinciale del partito Noi Moderati con il sostegno di 40 voti. La nomina rappresenta un nuovo passo nella struttura politica locale e coinvolge direttamente la rappresentanza del partito nella provincia. La decisione è stata presa durante una riunione che ha visto la partecipazione di diversi membri del partito.

La provincia di Cosenza registra un rafforzamento della sua rappresentanza politica con la nomina di Marco Tarsitano a Vice Coordinatore provinciale del partito Noi Moderati. Questa decisione, presa dall'onorevole Riccardo Rosa, segue l'importante risultato ottenuto nelle recenti elezioni provinciali, dove il candidato ha raccolto il sostegno di quaranta amministratori locali. L'annuncio arriva in un momento cruciale per la vita amministrativa calabrese, segnando una tappa fondamentale nella strategia di radicamento territoriale del movimento politico. La scelta non è casuale ma risponde alla necessità di consolidare una presenza solida e operativa all'interno delle istituzioni della provincia cosentina.