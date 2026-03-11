Nell'undicesima giornata di guerra, l'ex presidente ha rivolto un appello all'Iran affinché non disponga mine nello stretto di Hormuz, mentre il regime iraniano ha confermato di mantenere la propria posizione. La situazione rimane tesa e le tensioni tra le parti continuano a salire. Nessuna delle due parti ha annunciato cambiamenti nelle proprie strategie fino a questo momento.

Trump ha intimato all'Iran di non posizionare mine nello stretto di Hormuz, e il regime ha ribadito di non avere intenzione di negoziare È finito l’undicesimo giorno della guerra in Medio Oriente e, due giorni dopo la sua nomina, la nuova Guida suprema dell’Iran Mojtaba Khamenei non si è ancora fatta vedere né sentire. Il Post segue tutti gli aggiornamenti questo liveblog. Nella serata di martedì il presidente statunitense Donald Trump ha intimato all’Iran di non mettere mine navali nello stretto di Hormuz, dove il traffico marittimo è già sostanzialmente fermo, e con lui le esportazioni di idrocarburi dai paesi del Golfo. Le dichiarazioni di Trump sono arrivate dopo che CNN e CBS, sulla base di fonti anonime, avevano riferito del possibile posizionamento di mine. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cos’è successo nell’undicesima giornata di guerra

Articoli correlati

Cos’è successo nella seconda giornata di guerraSono continuato i bombardamenti in tutto il Medio Oriente; nel frattempo Trump è stato molto vago sulle sue prossime mosse Per la seconda giornata...

Cos’è successo nella quarta giornata di guerraIl quarto giorno della guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran è stato quello in cui si sono iniziate ad avvertire con maggiore chiarezza le...

Perché il 27 gennaio: la verità sulla Giornata della Memoria che nessuno racconta

Tutto quello che riguarda Cos'è successo nell'undicesima giornata...

Temi più discussi: Cos’è successo nell’ottavo giorno di guerra; Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successo; Milan-Inter 1-0, pari nerazzurro 'annullato' nel recupero. Cos'è successo nel derby; Missili su Dubai dopo attacco in Iran, esplosioni a Palm Jumeriah con almeno 4 feriti: incendio in un hotel.

Cos’è successo nella quarta giornata di guerraIl quarto giorno della guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran è stato quello in cui si sono iniziate ad avvertire con maggiore chiarezza le conseguenze negative per l’economia mondiale. Il Post ... ilpost.it

Fabrizio Romano nella bufera, i social: Fa propaganda per l’Arabia Saudita. Che cos’è successoNel video il giornalista illustra alcune delle iniziative portate avanti dall’organizzazione saudita, ma il messaggio passato non è piaciuto al popolo del web ... affaritaliani.it

Oda ha scritto cos’è davvero il One Piece, l’ha chiuso in uno scrigno e l’ha fatto affondare in una fossa dell’oceano profonda 600 metri. Nel frattempo… Netflix il vero tesoro l’ha già trovato. Emily Rudd. Tra carisma, energia e quella presenza che buca facebook

Che cos’è lo sticky toffee pudding, il dessert inglese caldo e appiccicoso con salsa al caramello - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… x.com