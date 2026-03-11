Cortona fa il giro del mondo con la Tirreno Adriatico Mattinata da incorniciare

A Cortona si è svolta la tappa della Tirreno Adriatico, attirando l'attenzione di appassionati e spettatori. La mattinata è stata caratterizzata da eventi e manifestazioni che hanno coinvolto giovani, turisti e lavoratori impegnati nell'organizzazione. La città ha mostrato il suo volto più vivo, con le sue bellezze paesaggistiche e monumentali che sono state protagoniste di questa giornata.

Arezzo, 11 marzo 2026 – Una cartolina spedita in tutto il mondo: le bellezze paesaggistiche e monumentali di Cortona, i giovani, gli appassionati del ciclismo e tutti coloro che hanno lavorato per la bella riuscita dell’evento. È andata così in scena la partenza della terza tappa della Tirreno Adriatico, la manifestazione è stata trasmessa da circa 200 emittenti tv in tutto il mondo, con migliaia di condivisioni sui social network. La mattinata si è svolta regolarmente con un bell’afflusso di pubblico e le scuole cortonesi in prima linea a festeggiare l’evento. Il team Rcs che ha curato l’organizzazione dell’evento ha presentato le squadre in competizione in piazza Signorelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

