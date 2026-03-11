Corte | nuovi limiti al morire Cappato assolto

La Corte Costituzionale ha emesso una sentenza che ha portato all’assoluzione di Cappato, modificando i limiti riguardanti il sostegno alla vita in casi di suicidio assistito. La decisione riguarda i criteri che regolano l’intervento in situazioni di fine vita e ha aggiornato le norme esistenti. La sentenza ha effetti diretti su come vengono interpretate le pratiche di aiuto al suicidio.

La Corte Costituzionale ha emesso sentenze che hanno portato alla nuova assoluzione di Cappato, ampliando i criteri sui sostegni vitali nel caso del suicidio assistito. Mentre il Parlamento vede la legge languire, il precedente stabilito dalla Consulta ridefinisce i confini giuridici della fine della vita. L'evento si colloca in un contesto dove le decisioni giudiziarie avanzano più velocemente delle norme legislative. Il nome di Cappato torna al centro dell'attenzione dopo che la massima autorità giudiziaria ha confermato l'assoluzione basandosi su nuove interpretazioni costituzionali. Le sentenze della Corte non si limitano a un singolo caso, ma allargano il concetto di sostegni vitali, creando uno spazio giuridico più ampio sceglie di terminare la propria esistenza con assistenza.