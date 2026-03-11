Corte dei conti in Piemonte i Comuni non falliscono e Torino è un caso virtuoso nazionale | la cura Draghi funziona

La Corte dei conti ha analizzato la situazione dei Comuni in Piemonte, evidenziando che nessuno di essi si trova in fallimento. Torino viene citata come esempio positivo a livello nazionale, grazie alle politiche adottate durante il governo Draghi. Nonostante le crisi di vario genere, tra cui tensioni internazionali e emergenze sanitarie, i Comuni della regione non hanno registrato insolvenze. La relazione al Parlamento fornisce un quadro aggiornato sulla stabilità finanziaria locale.

Benché in tempi di crisi perenne - dal debito sovrano europeo all'attacco israelo-statunitense in Iran, passando per la pandemia Covid-19 e la guerra in Ucraina, casi che in qualche maniera, tutti, incidono sulle realtà amministrative - dalla 'Relazione al Parlamento sui Comuni in situazione di.