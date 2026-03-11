Corso per Operatore delle Società Sportive

L'assessorato allo Sport del Comune di Arezzo organizza un corso rivolto a chi vuole lavorare nel settore sportivo. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena e mira a fornire competenze specifiche ai partecipanti. Il corso si rivolge a persone interessate a inserirsi nel mondo delle società sportive, offrendo una formazione mirata e concreta.

L'assessore Scapecchi sottolinea che "proprio quest'ultimo aspetto riveste particolare interesse non solo per gli studenti interessati, ma anche per le associazioni e società sportive del nostro territorio, che spesso hanno difficoltà nel reperire collaboratori formati, soggetti oggi fondamentali alla luce degli adempimenti introdotti dalla riforma dello sport. Per questo motivo abbiamo deciso di sostenere 6 borse di studio, attraverso la copertura del 50% del costo di iscrizione, pari a 550 euro che verranno erogati ai soggetti sportivi che decideranno di farsi carico della restante quota in favore di un corsista scelto in base all'ordine di presentazione della domanda di partecipazione al corso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Corso per Operatori delle Società Sportive: formazione e borse di studio sostenute dal Comune di ArezzoLuce sia! Dopo anni di buio e cinghiali, al Parco Berlinguer arrivano i lampioni (giusto in tempo per le elezioni) Formazione interdisciplinare,... Leggi anche: Soldi freschi in arrivo nelle casse delle società sportive Una raccolta di contenuti su Società Sportive Discussioni sull' argomento Opportunità di formazione per il mondo dello sport: al via il corso Operatore delle Società Sportive; Corso per Operatore delle Società Sportive; Corso per Operatori delle Società Sportive: formazione e borse di studio sostenute dal Comune di Arezzo; Corso di Formazione Nazionale per Operatore Sportivo AiCS per la Disabilità. Si conclude l'Evolution Programme delle Figc dopo un anno di attività nelle società sportive reatineRIETI - Titoli di coda per l’Evolution Programme, il progetto rivolto alle società sportive del territorio e promosso dalla Figc di Rieti. «Anno di formazione positivo per il Settore Giovanile e ... ilmessaggero.it SEZZE. Obiettivo: sviluppare la collaborazione tra associazioni, società sportive e istituzioni locali per valorizzare e far crescere lo sport nel territorio - facebook.com facebook