Corso donna in sicurezza | così la prima lezione

È iniziato il corso Donna in Sicurezza, organizzato da Confesercenti Impresa Donna Arezzo e dal Movimento Sportivo Popolare di Arezzo, con il patrocinio delle Camere di Commercio di Arezzo e Siena. La prima lezione si è svolta in una sala dedicata, con la partecipazione di donne interessate a migliorare le proprie competenze sulla sicurezza personale. L’evento ha coinvolto un pubblico numeroso e motivato.

Interesse a partecipazione per il corso Donna in Sicurezza organizzato da Confesercenti Impresa Donna Arezzo e dal Movimento Sportivo Popolare di Arezzo con il patrocinio dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena.La prima lezione pratica ha riscosso apprezzamento dalle numerose donne che hanno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Leggi anche: Corso per sommelier di 1° livello. La prima lezione il 21 gennaio Leggi anche: Il corso "Donna in difesa" ad Ancona: lezione aperta di antiaggressione femminile Come si fa un CUNNILINGUS #ginecologacalcagni Altri aggiornamenti su Corso donna Temi più discussi: Confesercenti Arezzo: al via il corso Donna in Sicurezza per le imprenditrici; Sicurezza e Consapevolezza: conclusione del progetto Donna Difesa con la Questura di Ascoli Piceno; Festa della donna, in programma un corso di difesa con leva su elementi psicologici e legali; Impresa Donna celebra l’8 marzo: premio a Barbara Fabbroni e corso di difesa personale. Partecipazione e interesse per il corso Donna in sicurezza di ConfesercentiArezzo, 11 marzo 2026 – Partecipazione e interesse per il corso Donna in sicurezza Tante imprenditrici e clienti a lezione di autodifesa per sentirsi maggiormente sicure. Interesse a partecipazione ... lanazione.it Corso di antiaggressione femminile a Linguaglossa per la giornata internazionale della donnaIn occasione della Giornata internazionale della donna, una palestra di Linguaglossa, su iniziativa della responsabile Tiziana Cosentino, ha promosso un’iniziativa, in collaborazione con lo studio Chi ... gazzettinonline.it Oggi non vi farò gli auguri per la giornata in corso, perché mi piace pensare che l’essere donna non appartenga a una sola data sul calendario. Per me oggi è un giorno come tanti altri. E proprio per questo vi auguro qualcosa che vada oltre le mimose e le fra - facebook.com facebook