Corso donna in sicurezza | così la prima lezione

Da arezzonotizie.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato il corso Donna in Sicurezza, organizzato da Confesercenti Impresa Donna Arezzo e dal Movimento Sportivo Popolare di Arezzo, con il patrocinio delle Camere di Commercio di Arezzo e Siena. La prima lezione si è svolta in una sala dedicata, con la partecipazione di donne interessate a migliorare le proprie competenze sulla sicurezza personale. L’evento ha coinvolto un pubblico numeroso e motivato.

Interesse a partecipazione per il corso Donna in Sicurezza organizzato da Confesercenti Impresa Donna Arezzo e dal Movimento Sportivo Popolare di Arezzo con il patrocinio dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena.La prima lezione pratica ha riscosso apprezzamento dalle numerose donne che hanno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Articoli correlati

Leggi anche: Corso per sommelier di 1° livello. La prima lezione il 21 gennaio

Leggi anche: Il corso "Donna in difesa" ad Ancona: lezione aperta di antiaggressione femminile

Come si fa un CUNNILINGUS #ginecologacalcagni

Video Come si fa un CUNNILINGUS #ginecologacalcagni

Altri aggiornamenti su Corso donna

Temi più discussi: Confesercenti Arezzo: al via il corso Donna in Sicurezza per le imprenditrici; Sicurezza e Consapevolezza: conclusione del progetto Donna Difesa con la Questura di Ascoli Piceno; Festa della donna, in programma un corso di difesa con leva su elementi psicologici e legali; Impresa Donna celebra l’8 marzo: premio a Barbara Fabbroni e corso di difesa personale.

Partecipazione e interesse per il corso Donna in sicurezza di ConfesercentiArezzo, 11 marzo 2026 – Partecipazione e interesse per il corso Donna in sicurezza Tante imprenditrici e clienti a lezione di autodifesa per sentirsi maggiormente sicure. Interesse a partecipazione ... lanazione.it

corso donna in sicurezzaCorso di antiaggressione femminile a Linguaglossa per la giornata internazionale della donnaIn occasione della Giornata internazionale della donna, una palestra di Linguaglossa, su iniziativa della responsabile Tiziana Cosentino, ha promosso un’iniziativa, in collaborazione con lo studio Chi ... gazzettinonline.it

Trova facilmente notizie e video collegati.