Corsi abilitanti chi non deve frequentare tutti i 60 CFU e come le Università devono comportarsi La nota del Ministero PDF

Il Ministero dell’Università e della Ricerca insieme al Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno diffuso una nota che dettaglia le modalità di organizzazione dei corsi abilitanti per il prossimo anno accademico. La comunicazione specifica chi non deve frequentare tutti i 60 CFU previsti e come le università devono comportarsi per rispettare le nuove disposizioni. La nota è stata resa pubblica in formato PDF.

Una nota congiunta del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) interviene a chiarire l’organizzazione dei percorsi universitari di completamento della formazione iniziale dei docenti per l’anno accademico 2025-2026. Il documento definisce le modalità con cui le università e le istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) devono gestire le attività formative rivolte a chi ha già acquisito una parte dei crediti previsti dal nuovo sistema di formazione degli insegnanti. L'articolo Corsi abilitanti, chi non deve frequentare tutti i 60 CFU e come le Università devono comportarsi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

