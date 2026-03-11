Corruzione sugli appalti il Comune di Ruffano si costituisce parte civile

Il Comune di Ruffano si è costituito parte civile in un procedimento penale riguardante presunti episodi di corruzione legati agli appalti pubblici. La decisione riguarda l’ente che ha deciso di intervenire nel procedimento giudiziario per tutelare i propri interessi. La vicenda coinvolge l’ente locale e si aggiunge alle indagini in corso.

RUFFANO – Il Comune di Ruffano ha formalizzato la propria partecipazione come parte civile nel procedimento penale che coinvolge l'ente in merito a presunti episodi di corruzione nel settore degli appalti pubblici.Come noto, fra i principali imputati nella vicenda (ventisette sono le posizioni.